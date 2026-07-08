Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı

Mersin'in Silifke ilçesine atanan Kaymakam Eyüp Fırat, görevine başladı. Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamlığının ardından Silifke'ye atanan Fırat, ilçeye geldi. Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Fırat, makamında ilçe protokolü ve basın mensuplarını ağırladı. Fırat, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi için kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

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