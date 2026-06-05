Silifke'de "Yörük Kültürü Tarih Atölyesi" açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde "Yörük Kültürü Tarih Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Taşucu Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyenin açılışını, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu yaptı. Programda, öğrenciler tarafından Yörük kültürünü yansıtan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atölyeyi gezen Kaymakam Aslaner ve beraberindekiler, çalışmaları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aslaner, açılışta, atölyenin kültürel mirasın tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

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