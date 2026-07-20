Yaz tatilini şehit meslektaşının adını taşıyan okulu güzelleştirerek geçiriyor

–MURAT PANCAR - Askerlik görevini yaparken şehit olan öğretmen Hamit Sütmen'in adının yaşatıldığı Mersin'deki okulda görevli ana sınıfı öğretmeni Özlem Çevik, eğitim kurumunun duvarlarını çizdiği resimlerle renklendiriyor.



Silifke ilçesindeki Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu'nun ana sınıfı öğretmenlerinden Çevik, öğrencilerini mutlu etmek için sınıfların duvarlarına çizgi film karakterleri ve sanatsal figürler çizmeye başladı.



Çalışmalarını yaz tatilinde de sürdüren Çevik, koridorları Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın kabulü gibi eğitici resimlerle donattı.



Çevik, eğitim kurumunun bahçesindeki eklentilerin duvarlarını ise kentin simgelerinden Kızkalesi ve caretta caretta ile kitap okuyan çocukların resimleriyle renklendirdi.



Zaman zaman okul müdürü Emre Ay'ın boyama mesaisine destek verdiği Çevik, askerlik görevini yaptığı Diyarbakır'da 1998'de bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit düşen öğretmen Hamit Sütmen'in adını taşıyan kurumu yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.



- "Ortaya güzel görseller çıktı"



Özlem Çevik, AA muhabirine, çocukların rengarenk bir okulda eğitim görmesini amaçladığını söyledi.



Yaz tatili öncesi başlatılan çalışmaya öğrencilerin de katkı verdiğini dile getiren Çevik, şöyle konuştu:



"Ortaya güzel görseller çıktı. Bu çalışmaların çocuklara beceri anlamında birçok kazanımı oldu, el ve göz koordinasyonları gelişti. Okul saatleri bittikten sonra da bahçemizdeki binada öğretmen arkadaşlarımızla çizim ve boyama çalışmalarına devam ettik. Okulumuzun çehresini mümkün olduğunca güzelleştirmeye çalıştık."

