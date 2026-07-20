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        Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki otomobil, Kaledibi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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