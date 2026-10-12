Yenişehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Çağdaş Dutlu oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı hakimlikçe "rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özyiğit, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Adayların, ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamaması ve üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle dördüncü tur oylama yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde CHP'li Meclis üyeleri Hülya Günel, Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire ile AK Parti'li Abbas Özdiker yarıştı.

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