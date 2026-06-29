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        10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 20:03 Güncelleme:
        10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali tamamlandı.

        Caz Derneği tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinliğin son gününde Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli caz müzisyenlerinden Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

        Gecede, sanatçı Sertap Erener de konuk olarak grubun performansına eşlik etti ve büyük beğeni toplayan "Lal" eserini seslendirdi.

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