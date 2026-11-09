Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botları (TCSG901, KB4302) ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK15) Turgutreis açıklarındaki Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan bir grup göçmenin yardım talebi üzerine harekete geçti. Adadaki 36 düzensiz göçmen ekiplerce limana getirilerek Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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