AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın halasının cenazesi Muğla'da defnedildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın vefat eden halası Kezban Akyol'un (86) cenazesi, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verildi.





Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Akyol için Çaltılar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Kaya'nın yanı sıra Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Prof. Dr. Aydın Ayaydın, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Burada kılınan cenaze namazının ardından Akyol'un cenazesi, dualarla aile kabristanına defnedildi.





Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Akyol ve Sayan ailelerine taziyelerini iletti.



