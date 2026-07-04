Bodrum'da bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.



Cevat Şakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bir kişinin işletmeye ve etrafa ateş açması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen L.A, ekiplerce yakalandı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin işletmeye ve çevreye ateş açtığı görülüyor.

