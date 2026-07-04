Bodrum'da bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Cevat Şakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bir kişinin işletmeye ve etrafa ateş açması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen L.A, ekiplerce yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin işletmeye ve çevreye ateş açtığı görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.