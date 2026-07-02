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        AK Parti Muğla heyeti, Bakan Kurum ile kentteki projeleri görüştü

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Muğla'da yürütülen ve planlanan projeleri değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:14 Güncelleme:
        AK Parti Muğla heyeti, Bakan Kurum ile kentteki projeleri görüştü

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Muğla'da yürütülen ve planlanan projeleri değerlendirdi.

        AK Parti Muğla İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmeye Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü de katıldı.

        Ziyarette, Muğla genelinde hayata geçirilmesi planlanan TOKİ projeleri, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerindeki imar çalışmaları, Marmaris Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu Plajı'nın temizliği ile belediyelerin personel ve araç gereç ihtiyaçları ele alındı.

        Açıklamada, Menteşe ilçesinde TOKİ tarafından 2022 yılında yapımı planlanan ve hak sahipleri belirlenen 1100 konut için yer tahsisi çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

        Yer tespiti yapılan alana ilişkin TEMA Vakfı tarafından yapılan itirazlar nedeniyle sürecin yargıya taşındığı aktarılan açıklamada, mahkeme kararının ardından inşaat çalışmalarına başlanmasının planlandığı ifade edildi.

        Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu Plajı'nın, derelerden taşınan çakıl ve kum nedeniyle dolduğu belirtilen açıklamada, plajın temizliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının araç, ekipman ve personel desteğiyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, Marmaris'te ÖÇK alanı içerisinde bulunan mahallelere yönelik imar çalışmalarında da son aşamaya gelindiği, Muğla genelindeki belediyelerin personel ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Heyetin, Muğla'ya sağlanan destek dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkür ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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