Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Portekiz'de yarışacak

Türkiye şampiyonluğunu kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, Portekiz'de düzenlenecek 49. Grand Prix de Torres Vedras yarışının hazırlıklarını sürdürüyor.



Kuruluşunun ardından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile Tour of Azerbaijan gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda mücadele eden Muğla ekibi, Portekiz'deki prestijli yarış için geri sayıma geçti.



Portekiz'de 8-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, Avrupa ve Amerika kıtalarından gelen 20 prestijli takımdan 140 sporcu pedal çevirecek.





Başkent Lizbon'da 10 Temmuz'da start alacak yarış, 12 Temmuz'da ülkenin batısında sona erecek.



Muğla Kıta Bisiklet Takımı Genel Koordinatörü İlker Cömert, yaptığı açıklamada, takımın son derece formda olduğunu ve hazırlıkların verimli geçtiğini belirtti.



Zorlu bir yarışa katılacaklarını aktaran Cömert, şunları kaydetti:



"Böyle prestijli bir yarıştan davet almak bile ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Filipinler gibi ülkelerden önemli takımların yer alacağı bu organizasyonda boy göstermek bir Türk takımı olarak gurur verici. İlimizi ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum."​​​​​​​



