Muğla'da haziran ayında göçmen kaçakçılığından 26 kişi tutuklandı

Muğla'da haziran ayı boyunca düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, haziran ayı içerisinde kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.



Belirlenen adreslere ve kontrol noktalarına düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 39 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimliklerce "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çalışmalar kapsamında ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 6 araca el konuldu.

