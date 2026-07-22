Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör Marmaris'te arkeolojik araştırma merkezini ziyaret etti

        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör Marmaris'te arkeolojik araştırma merkezini ziyaret etti

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris ilçesinde bulunan Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, bölgedeki arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:16 Güncelleme:
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör Marmaris'te arkeolojik araştırma merkezini ziyaret etti

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris ilçesinde bulunan Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, bölgedeki arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Araştırma Başkanı Dr. Asil Yaman tarafından Güngör'e, yürütülen kazı çalışmaları, elde edilen bulgular ile kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

        Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'nın binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin tarihi mirasıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

        Kültürel mirasa sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

        "Muğla'mızın ve Marmaris'imizin binlerce yıllık tarihine ışık tutan bu bilimsel çalışmalar, hem kültürel değerlerimizin korunmasına hem de gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Tarihi, kültürü ve bilimi buluşturan bu kıymetli çalışmaların ilimizin kültür turizmine, bilim dünyasına ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Şehrimizin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına emek veren tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!

        Benzer Haberler

        Sahil Güvenlik su alma noktalarında güvenliği sağlıyor
        Sahil Güvenlik su alma noktalarında güvenliği sağlıyor
        Fethiye açıklarında deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tah...
        Fethiye açıklarında deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tah...
        Fethiye'deki yangında alevler evlere ulaştı
        Fethiye'deki yangında alevler evlere ulaştı
        Bağlarözü Koyu'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma deniz mayını imha edildi
        Bağlarözü Koyu'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma deniz mayını imha edildi
        Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi
        Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi
        Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı