"Aroya" kruvaziyeri Bodrum'a 2 bin 671 turist getirdi

Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 671 turist geldi.



Marmaris ilçesinden gelen 335 metrelik gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.



Gemide, çoğu Rus 2 bin 671 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.



Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile marina ve çarşıyı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.



Bazı turistler de tekne turlarına katıldı.



Akşam ilçeden ayrılacak "Aroya"nın sonraki durağı, Antalya'nın Kaş ilçesi olacak.

