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        Bodrum Belediyesi'nden taşınmaz kiralama ihalesi

        Bodrum Belediyesi tarafından mülkiyetinde bulunan 24 taşınmaz, açık teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilecek .

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesi'nden taşınmaz kiralama ihalesi

        Bodrum Belediyesi tarafından mülkiyetinde bulunan 24 taşınmaz, açık teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilecek .

        Bodrum Belediyesinin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan 24 taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacak.

        30 Kasım Pazartesi günü Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) gerçekleştirilecek ihaleler saat 09.00’da başlayacak ve gün boyunca ilan edilen program doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        Başvuru dosyalarının en geç 27 Kasım Cuma günü saat 16.00’ya kadar kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

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        Manav, balık ve deniz ürünleri satış yeri, aktar, kuyumcu, kahvehane, santral binası, kantin, dükkân/işyeri ve elektrikli araç şarj istasyon yeri gibi farklı kullanım alanlarına sahip taşınmazlar; Türkkuyusu, Çarşı, Akyarlar, Gümüşlük, Gündoğan, Bitez, Konacık, Yalıkavak, Turgutreis, Müskebi mahallelerinde bulunuyor.

        İhaleye ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler ve taşınmazların detaylı özelliklerine belediyenin resmi internet sayfasından ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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