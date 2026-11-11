MTK Koleji'nden "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri

MTK Koleji, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri" düzenledi. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Derya Derin’in sahne aldığı gecede, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ şiirleri ve anlatılarıyla, MTK Koleji Korosu ise şarkılara eşlik ederek programa katıldı.

MTK Koleji tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bu kez sevdiği şarkılar ve müzikle kurduğu bağ üzerinden anmaya odaklandı. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Derya Derin’in sahne aldığı gecede, Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, şiirleri ve Atatürk’ün yaşamından aktardığı anlatılarla konsere katkı sundu. MTK Koleji Korosu da seslendirilen eserlere eşlik etti.

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Konserin açılış konuşmasını yapan MTK Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, Atatürk’ün askeri ve siyasi kimliğinin yanı sıra sanata, müziğe ve kültür hayatına verdiği öneme dikkat çekti. Atatürk’ün müzik dinlemekten keyif alan, türkülere ilgi duyan ve sanatçılarla sohbet eden bir lider olduğunu belirten Gürbüz, şöyle konuştu: "Atatürk, müzik dinlemekten keyif alan, türkülere ilgi duyan, sanatçılarla sohbet eden, hayatın güzelliklerini sanatın diliyle paylaşan bir liderdi. Atatürk'ün sofrası, yalnızca devlet meselelerinin ve ülkenin geleceğinin konuşulduğu bir buluşma ortamı değildi. Dönemin sanatçıları, müzisyenleri, edebiyatçıları ve düşünce insanları da bu sofraların konukları arasındaydı. Müzik, sanat, edebiyat ve kültür, onun sohbet dünyasında önemli bir yer tutuyordu. Çünkü Atatürk, sanatı bir toplumun gelişmesinin ve çağdaşlaşmasının temel unsurlarından biri olarak görüyordu. Müziğe duyduğu ilgi ve sevgi de bu anlayışın önemli bir parçasıydı. Düzenlediğimiz konser bu anlayıştan geliyor"

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MTK Koleji olarak eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini ifade eden Gürbüz, sanatın, kültürün ve estetik değerlerin eğitimdeki yerine de vurgu yaptı.

Gürbüz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bilimin yanında sanata, kültüre, müziğe ve estetiğe de değer veren bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefinin akılla, bilimle, sanatla ve kültürle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu akşam, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde geçmişe uzanacak, onun insani yönünü ve sanatla kurduğu bağı yeniden hissedeceğiz. Sözlerimi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle anarak tamamlıyorum" Gürbüz’ün konuşmasının ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Müzik ve anlatıların bir araya geldiği gece, sanatçılar, davetliler ve MTK Koleji yöneticilerinin katıldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.