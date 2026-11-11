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        Muğla'da tarımsal kuraklık riskine karşı önlemler değerlendirildi

        Muğla'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 01:28 Güncelleme:
        Muğla'da tarımsal kuraklık riskine karşı önlemler değerlendirildi

        Muğla’da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Özer Türk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, tarımsal kuraklık riski, meteorolojik veriler, su kaynaklarının mevcut durumu ve tarımsal üretime yönelik değerlendirmeler ele alındı. Toplantıda Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 213. Şube Müdürlüğü ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sunumlar yapıldı.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kuraklık riskine karşı alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi. Görüşmelerin ardından toplantıda alınan kararlar imza altına alındı.

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        Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel hedefin riskleri önceden belirlemek, su kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir kullanmak ve tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek olduğu belirtildi.

        Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi’nin, Muğla’da kuraklıkla mücadele ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Toplantıda, "Suyumuzu koruyalım, tarımsal üretimimizi geleceğe taşıyalım" mesajı verildi.

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