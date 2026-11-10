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        Bodrum'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Bodrum'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Rıza Anter Bulvarı'nda B.Ç. yönetimindeki 02 AFE 850 plakalı beton mikseri ile E.D'nin kullandığı 09 AND 868 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, seyir halindeki beton mikserine kavşaktan çıkan otomobilin çarpması ve sonrasında savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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