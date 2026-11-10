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        İspanya, Litvanya ve Polonya'dan gençler Muğla'da Atatürk'ü andı

        Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında Muğla'da bulunan İspanya, Litvanya ve Polonya'dan öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:05 Güncelleme:
        İspanya, Litvanya ve Polonya'dan gençler Muğla'da Atatürk'ü andı

        Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında Muğla'da bulunan İspanya, Litvanya ve Polonya'dan öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ortakları arasında yer aldığı "Connect Positively on Social Media" projesi kapsamında kente gelen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine katıldı.

        Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde düzenlenen törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Türk öğrencilerle birlikte törene katılan İspanyol, Litvanyalı ve Polonyalı gençler de Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen saygı duruşuna eşlik etti.

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        Dijital dünyada bilinçli iletişimi ve olumlu sosyal medya kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan proje, farklı ülkelerden gençleri ortak öğrenme ve deneyim ortamında buluşturuyor.

        Proje kapsamında Muğla'da bir araya gelen öğrenciler, törene katılarak Türkiye'nin tarihini, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve Atatürk'ün mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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