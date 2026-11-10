Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "Ata'ya Saygı" yüzme etkinliği düzenlendi

        Marmaris'te "Ata'ya Saygı" yüzme etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Geleneksel Ata'ya Saygı Yüzme Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Marmaris'te "Ata'ya Saygı" yüzme etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Geleneksel Ata'ya Saygı Yüzme Etkinliği" gerçekleştirildi.

        İçmeler Mahallesi'inde plajda Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesince düzenlenen etkinlik, yüzme eğitmeni Mehtap Vardıoğlu ve ekibinin katkılarıyla yapıldı.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı programda, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi ve bağlılığı denizde yüzerek ifade etti.

        Törende konuşan Kaymakam Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve gelecek nesillere bıraktığı mirasa dikkati çekerek, Atatürk'ün ilke ve değerlerini yaşatmanın önemini vurguladı.

        REKLAM

        Kaya, anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi ile Vardıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Muğla'da 10 Kasım için hazırlanan kısa filmlerle Atatürk sevgisi anlatıldı
        Muğla'da 10 Kasım için hazırlanan kısa filmlerle Atatürk sevgisi anlatıldı
        Datça'da denizde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu
        Datça'da denizde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu
        MSKÜ'de Atatürk'e saygı için 273 sporcu koştu
        MSKÜ'de Atatürk'e saygı için 273 sporcu koştu
        Marmaris Halk Plajı güvercinlere ve olta balıkçılarına kaldı
        Marmaris Halk Plajı güvercinlere ve olta balıkçılarına kaldı
        Muğla'da usulsüz Hazine ve orman arazisi satışı vurgunu; 21 gözaltı
        Muğla'da usulsüz Hazine ve orman arazisi satışı vurgunu; 21 gözaltı
        Muğla'da çaya düşen kişi için arama çalışması başlatıldı
        Muğla'da çaya düşen kişi için arama çalışması başlatıldı