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        Muğla'da çaya düşen kişi için arama çalışması başlatıldı

        MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde köprüden çaya düşen Serdan Koşar (53), akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Muğla'da çaya düşen kişi için arama çalışması başlatıldı

        MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde köprüden çaya düşen Serdan Koşar (53), akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, arama çalışması başlattı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Dalaman ilçesi Kayacık Sahili mevkisindeki Tersakan Çayı köprüsünde meydana geldi. 48 FY 929 plakalı otomobille köprü üzerine gelen Fatih A., Ozan P., Halil İbrahim Y. ve Serdan Koşar, bir süre burada vakit geçirdi. İddiaya göre; alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Dalaman Halk Eğitim Merkezi'nde görevli memur Serdan Koşar, köprüden çaya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis, jandarma, Muğla Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akıntıya kapılan Koşar'ın bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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