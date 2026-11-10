Datça'da Kangal köpeğinin kulaklarını kesen şüpheli serbest bırakıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde kulakları kesilmiş halde bulunan Kangal cinsi köpeğin kulaklarını kestiği belirlenen 54 yaşındaki S.U., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelinin, köpeği memleketi Kars’a götürerek çoban köpeği olarak kullanmak istediği, kulaklarını ise kurtlarla karşılaştığında yaralanmaması ve daha iyi duyması amacıyla kestiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, Eski Datça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede birkaç gündür sokaklarda dolaşan Kangal cinsi köpeğin iki kulağının kesilmiş olduğunu fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan köpek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen kişinin Datça’da inşaat işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki S.U. olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, köpeği memleketi Kars’a götürerek çoban köpeği olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. Şüphelinin, Kangal köpeklerinin kurtlarla karşılaşmaları sırasında kulaklarından yaralanabileceklerini düşündüğü için köpeğin kulaklarını kestiğini ve bunu daha iyi duyması amacıyla yaptığını öne sürdüğü belirtildi.

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Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan olayla ilgili adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan köpek tedavi altına alındı.