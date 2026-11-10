Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Muğla'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Muğla'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan da katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarca Armutalan Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlanan anma programında ise günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

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Programda, Atatürk temalı şiir okundu ve gösterimler yapıldı. 10 Kasım ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program öğrencilerin oratoryosuyla son buldu.

İlçede akşam saatlerinde Marmaris Belediyesince Atatürk temalı fotoğraf, resim sergisi, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi ile "Atatürk'ün Sevdiği Yemekler" sunumu gerçekleştirilecek.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen anma programında, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Alim Karaca ile protokol üyeleri katıldı.

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Daha sonra Özer Olgu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Fethiye Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, şiirler, müzik dinletileri, dans performansları sergilendi.

Program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende Büyük Önder'in hayata gözlerini kapattığı saat olan 09.05'te sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

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Tören, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Program daha sonra Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiirler, müzik dinletileri, dans performansları sunuldu.

Seydikemer ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende ise Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli anıta çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıt önündeki törene Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol Ünlüer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

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Çelenk sunma töreninin ardından anma programı, Çaykenarı İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.