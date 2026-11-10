Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç adaylığını açıkladı

        CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç adaylığını açıkladı

        CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç, yaklaşan ilçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.Atamayla göreve gelen Kılıç, parti binasında yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ve partililerden gelen çağrı üzerine adaylık kararı aldığını belirterek, bu durumu bir görev olarak gördüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
        CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç adaylığını açıkladı

        CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç, yaklaşan ilçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.Atamayla göreve gelen Kılıç, parti binasında yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ve partililerden gelen çağrı üzerine adaylık kararı aldığını belirterek, bu durumu bir görev olarak gördüğünü ifade etti.

        Kılıç, göreve geldiğinde üyelere verdiği sözü hatırlatarak, partideki tek egemen gücün üyeler olduğunu, yönetimde görev almak isteyen tüm üyelere kapılarının açık bulunduğunu kaydetti. Seçim sürecinde ailesine ve iş arkadaşlarına daha az zaman ayırabileceğini dile getiren Kılıç, desteklerinden dolayı il ve ilçe yöneticileri ile parti üyelerine teşekkür etti.

        REKLAM

        CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan da parti içi seçimlerin demokrasi şöleni havasında geçeceğini vurgulayarak, adaylığını daha önce açıklayan Meltem Bulut ile adaylığını açıklayan Ali Kılıç'a başarılar diledi. Parti içinde kavga bekleyenlerin yanılacağını belirten Karahan, aday sayısı kaç olursa olsun kongreden kol kola çıkacaklarını aktardı.

        Açıklamaya, ilçe başkanları, kadın kolları temsilcileri ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Fethiye Belediyesinden kamu personeline işaret dili eğitimi
        Fethiye Belediyesinden kamu personeline işaret dili eğitimi
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Muğla'da anıldı
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Muğla'da anıldı
        Muğla'da Atatürk saygıyla anıldı
        Muğla'da Atatürk saygıyla anıldı
        Marmaris'te Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
        Marmaris'te Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
        Bodrum FK gurbette coştu
        Bodrum FK gurbette coştu
        Üç ülkeden gençler Muğla'da Atatürk'ü andı
        Üç ülkeden gençler Muğla'da Atatürk'ü andı