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        Bodrum FK gurbette coştu

        TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenip bu sezon ilk kez play-off potasına adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, milli araya moralli girerken yeşil-beyazlılar son haftalarda dış sahada başarılı sonuçlara imza attı. Boluspor galibiyetiyle deplasmanda 3'te 3 yapan Bodrum FK, gurbette puanları topladı. Son 4 deplasman maçında 10 puan alan yeşil-beyazlılar, bu periyotta ilk olarak Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Ertesi hafta Sarıyer'e konuk olan Ege temsilcisi rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başardı. Ardından Antalyaspor deplasmanına çıkan Bodrum Futbol Kulübü bu maçı da 2-1 kazandı. Son olarak da Boluspor'u 2-1 mağlup eden Bodrum FK, 21 puana ulaşıp 7'nci sıraya yükseldi. Bodrum FK, milli aranın ardından evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Bodrum FK gurbette coştu

        TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenip bu sezon ilk kez play-off potasına adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, milli araya moralli girerken yeşil-beyazlılar son haftalarda dış sahada başarılı sonuçlara imza attı. Boluspor galibiyetiyle deplasmanda 3'te 3 yapan Bodrum FK, gurbette puanları topladı. Son 4 deplasman maçında 10 puan alan yeşil-beyazlılar, bu periyotta ilk olarak Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Ertesi hafta Sarıyer'e konuk olan Ege temsilcisi rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başardı. Ardından Antalyaspor deplasmanına çıkan Bodrum Futbol Kulübü bu maçı da 2-1 kazandı. Son olarak da Boluspor'u 2-1 mağlup eden Bodrum FK, 21 puana ulaşıp 7'nci sıraya yükseldi. Bodrum FK, milli aranın ardından evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

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        FOTOĞRAFLI

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