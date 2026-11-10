Bodrum'da vatandaşlar Atatürk'ü andı

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende Büyük Önder'in hayata gözlerini kapattığı saat olan 09.05'te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Tören Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Saat 09.05’te Bodrum’da hayat dururken, trafikte araçlarından inen sürücüler ve yolcular saygı duruşunda bulundu.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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