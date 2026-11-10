Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum açıklarında mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Bodrum açıklarında mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Bodrum açıklarında mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adada bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ve KB-4302 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce adada tespit edilen 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Muğla'daki kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        Muğla'daki kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        Kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        Kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        Bodrum'da öğrencilerden Atatürk anması
        Bodrum'da öğrencilerden Atatürk anması
        Bodrum'da öğrencilerden Atatürk'e 88. yıl vefası
        Bodrum'da öğrencilerden Atatürk'e 88. yıl vefası
        Bodrum'daki çocuk kulüplerinde il genelindeki en yüksek katılım oranına ula...
        Bodrum'daki çocuk kulüplerinde il genelindeki en yüksek katılım oranına ula...
        Atatürk sevgisini el emekleriyle yaşattılar
        Atatürk sevgisini el emekleriyle yaşattılar