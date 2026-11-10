Bodrum açıklarında mahsur kalan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adada bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ve KB-4302 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

Ekiplerce adada tespit edilen 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.