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        Bodrum'daki çocuk kulüplerinde il genelindeki en yüksek katılım oranına ulaşıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda faaliyet gösteren çocuk kulüpleri, temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yüzde 20,01'ine ulaşarak il genelinde en yüksek katılım oranını yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Bodrum'daki çocuk kulüplerinde il genelindeki en yüksek katılım oranına ulaşıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda faaliyet gösteren çocuk kulüpleri, temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yüzde 20,01'ine ulaşarak il genelinde en yüksek katılım oranını yakaladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu ve çocuk kulübü bulunan 31 okulun müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlık Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam Sırmalı, elde edilen başarının özverili ve planlı çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, çocuk kulüplerinin kurulması ve etkin şekilde yürütülmesinde emeği geçen okul müdürlerine teşekkür etti.

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        - 3 bin 888 öğrenciye ulaşıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi kapsamında, ilçedeki 31 okulda faaliyet gösteren kulüplerden temel eğitim kademesindeki 3 bin 888 öğrenci yararlanıyor.

        Bu sayıyla Bodrum, Muğla genelinde çocuk kulüplerine en yüksek öğrenci katılım oranının sağlandığı ilçe oldu.

        Özellikle her iki ebeveynin de çalıştığı ailelere destek sunan çocuk kulüpleri, ders bitimi ile velilerin mesai saatlerinin sona ermesi arasındaki sürede öğrencilerin okul ortamında güvenli ve verimli vakit geçirmesine imkan tanıyor.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda yürütülen faaliyetlerle öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi, kişisel ve sosyal yönden gelişimleri, güvenli ve nitelikli zaman geçirmeleri, çalışan ailelere destek sağlanması, bağımlılıkla mücadele bilincinin kazandırılması, yeni beceriler edinerek öz güven, sorumluluk, iletişim ve işbirliği yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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