Jandarma KOM ekiplerince Bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi

Yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, denetim ve arama faaliyetlerinde 2 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 278 litre kaçak alkol, 120 adet elektronik sigara likiti ve 7 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

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