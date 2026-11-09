Jandarma KOM ekiplerince Bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) çalışmaları kapsamında 6 olay meydana geldi.
Giriş: 09.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) çalışmaları kapsamında 6 olay meydana geldi.
Yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, denetim ve arama faaliyetlerinde 2 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 278 litre kaçak alkol, 120 adet elektronik sigara likiti ve 7 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.
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