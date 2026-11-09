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        Marmaris'te yeni yıl coşkusu 17 Aralık'ta başlıyor

        Marmaris Yeni Yıl Festivali, 17 Aralık3 Ocak tarihleri arasında konserler, Yeni Yıl Panayırı, Nardugan etkinlikleri ve uluslararası kültür buluşmalarıyla kentte yeni yıl coşkusu yaşatacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Marmaris'te yeni yıl coşkusu 17 Aralık'ta başlıyor

        Marmaris Yeni Yıl Festivali, 17 Aralık3 Ocak tarihleri arasında konserler, Yeni Yıl Panayırı, Nardugan etkinlikleri ve uluslararası kültür buluşmalarıyla kentte yeni yıl coşkusu yaşatacak.

        Marmaris, yeni yıl heyecanını bu yıl da renkli etkinlikler ve uluslararası buluşmalarla karşılamaya hazırlanıyor. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen Marmaris Yeni Yıl Festivali, 17 Aralık’ta başlayarak 3 Ocak’a kadar devam edecek. Farklı coğrafyaların kültürlerini, müziklerini ve geleneklerini bir araya getirecek festival, hem Marmarislilere hem de kenti ziyaret eden misafirlere dolu dolu bir etkinlik takvimi sunacak.

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        Festival kapsamında Asya ve Avrupa’dan gelecek kültürel elçiler, yeni yılın farklı coğrafyalardaki kutlama geleneklerini Marmaris’te tanıtacak. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulacak festival alanı ise alışveriş stantları, etkinlikleri ve renkli atmosferiyle eğlencenin merkezi olacak. 17 Aralık’ta başlayacak festivalin resmi açılış töreni 18 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Açılış gecesinde Anadolu rock müziğinin efsane gruplarından Moğollar sahne alacak.

        Marmaris Belediyesi, bu yıl da Orta Asya’dan günümüze uzanan Nardugan geleneğini özel etkinliklerle yaşatacak. 2122 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Nardugan Bayramı programında geleneksel değerler ve kültürel miras ön plana çıkarılacak. İki gün sürecek etkinliklerle festivalin kültürel yönü zenginleştirilirken ziyaretçilere farklı bir deneyim sunulacak.

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        Festivalin önemli bölümlerinden biri de amatör yeteneklere ayrılan panayır sahnesi olacak. Sesine güvenen ve performans sergilemek isteyen amatör sanatçılar ve gruplar, yeteneklerini geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakalayacak. Öte yandan Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı ve grupların konserleriyle zenginleşecek program, uluslararası müzik buluşmalarına da ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası konukları arasında Ukrayna, İtalya ve Tataristan’dan gelecek temsilciler bulunacak.

        Programın öne çıkan müzik konuklarından biri ise Şilili, Kolombiyalı ve Arjantinli müzisyenlerden oluşan Los Pitutos olacak. Berlin’de kurulan grup, Latin Amerika ve Avrupa müziğinin farklı renklerini Marmaris’e taşıyacak. 25 Aralık’ta İstanbul’da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konser verecek olan Los Pitutos, ertesi akşam 26 Aralık’ta Marmarisli müzikseverlerin karşısına çıkacak.

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