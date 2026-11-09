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        Gençler tarihi sokakları fotoğraf karelerine taşıdı

        Muğla'da Genç Ofis bünyesinde düzenlenen Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılan gençler, tarihi sokaklarda gerçekleştirdikleri uygulamalı çalışmayla fotoğrafçılık deneyimi kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Gençler tarihi sokakları fotoğraf karelerine taşıdı

        Muğla'da Genç Ofis bünyesinde düzenlenen Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılan gençler, tarihi sokaklarda gerçekleştirdikleri uygulamalı çalışmayla fotoğrafçılık deneyimi kazandı.

        Gençlerin fotoğrafçılık alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen atölye kapsamında katılımcılar, teorik eğitimlerde öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Muğla'nın tarihi sokaklarını gezen genç fotoğrafçılar, kentin tarihi dokusunu, mimari yapılarını, sokaklarını ve dikkat çeken ayrıntılarını objektiflerine yansıttı. Farklı bakış açılarıyla fotoğraf çekimleri gerçekleştiren katılımcılar, hem uygulama deneyimi kazandı hem de yaşadıkları şehrin güzelliklerini keşfetti. Fotoğrafçılık Atölyesi ile gençlerin sanatsal yönlerinin geliştirilmesi, fotoğraf sanatına ilgi duymalarının sağlanması ve teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmeleri hedefleniyor.

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