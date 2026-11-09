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        MSKÜ Rektörü Kaçar'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci dönem ataması yapılan mevcut Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
        MSKÜ Rektörü Kaçar'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci dönem ataması yapılan mevcut Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Prof. Dr. Turhan Kaçar’ı yeniden rektörlük görevine atanması dolayısıyla tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

        MSKÜ’nün Muğla’nın bilim, kültür ve eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Akbıyık, üniversitenin bu katkılarının yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

        Vali Akbıyık, yeniden atamanın üniversite camiası ve Muğla için hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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