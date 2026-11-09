Kaymakam Atıcı, Datça'daki üç yılını değerlendirdi

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, yaklaşık üç yıldır görev yaptığı süre boyunca hayata geçirilen yatırımları, tamamlanan projeleri ve devam eden çalışmaları anlattı.

Yeni Hükümet Konağı'nın Şubat ayında tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Atıcı; eğitim yatırımlarından tarihi yapıların restorasyonuna, Körmen Gümrük Kapısı'nın açılmasından spor tesislerine, Knidos Antik Kenti'ndeki otopark düzenlemesinden güvenlik çalışmalarına kadar Datça'da gerçekleştirilen hizmetleri tek tek değerlendirdi. Atıcı, yeni Hükümet Konağı çevresinde kütüphane, çok amaçlı salon, anaokulu ve cami yapılması için de planlama yürütüldüğünü belirterek, "Datça için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

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Datça Kaymakamı Murat Atıcı, yaklaşık üç yıllık görev süresinde ilçede gerçekleştirilen kamu yatırımlarını ve hizmet çalışmalarını değerlendirdi. Datça'nın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle özel bir ilçe olduğunu belirten Atıcı, göreve başladıkları ilk günden itibaren ilçenin ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Muğla Valisi'nin öncülüğünde, Ankara'daki merkezi teşkilatların ve ilgili bakanlıkların destekleriyle birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Kaymakam Atıcı, üç yıllık süreçte Datça'nın kamu hizmetlerinden eğitime, turizm altyapısından güvenliğe kadar farklı alanlarda önemli yatırımlarla buluştuğunu vurguladı.

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İlçeye ilk geldiğinde mevcut kaymakamlık lojmanının 1985 yılında yapıldığını ve ağır hasarlı durumda olduğunu belirten Atıcı, binanın yıkım kararının ardından yeniden inşa edildiğini anlattı. Ayrıca diğer kamu kurumlarının lojmanları ve hizmet binalarında da fiziki iyileştirme ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Datça'nın uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarından biri olan Hükümet Konağı konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Atıcı, 12 yıl önce yıkılan eski Hükümet Konağı'nın yerine yapılacak yeni hizmet binası için de proje ve hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Atıcı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle ihale sürecinin Muğla Valiliği tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Arazi düzenlemeleri, imar işlemleri, Anıtlar Kurulu süreçleri ve otopark ihtiyacının değerlendirilmesi nedeniyle kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldüğünü ifade eden Atıcı, yeni Hükümet Konağı'nın bitme aşamasına geldiğini açıkladı.

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Atıcı, hedeflerinin Şubat ayında Emniyet, Adliye ve diğer kamu kurumlarının aynı alanda hizmet vermeye başlaması olduğunu belirterek, yeni yapıyla birlikte vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaymakam Atıcı, tamamlanma aşamasına gelen yeni Hükümet Konağı çevresinde yeni sosyal donatı alanlarının oluşturulması için de çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Bölgede görev yapacak yaklaşık 300400 personelin ihtiyaçları dikkate alınarak bağımsız bir kütüphane, çok amaçlı salon ve anaokulu yapılmasının planlandığını belirten Atıcı, ayrıca ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir cami projesinin de gündemde olduğunu söyledi.

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Bunun yanı sıra Datça çevre yolunda yeni bir ortaokul yapılması için ilgili programlara alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Datça'da eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Atıcı, merhum Kazım Yılmaz'ın yaptırdığı sahildeki okulun yıkım kararının ardından İsmet Tekinalp'in katkılarıyla yeni okul projesinin başladığını ve yapımı sürdürülen okulun da tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Atıcı, yapımında sona yaklaşılan bu okulun ikinci eğitim dönemine yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yapımı sürdürülen okulun mimari özelliklerine de dikkat çeken Kaymakam Atıcı, projenin doğayla uyumlu şekilde tasarlandığını ifade etti. Okulun güneş enerjisinden elektrik üreten, yağmur sularını toplayarak yeniden kullanılmasını sağlayan çevreci bir yapıya sahip olacağını belirten Atıcı, yeni Hükümet Konağı'nın da güneş enerjisiyle ısıtma ve yağmur suyu toplama sistemleriyle donatıldığını ve Datça'ya yakışan, doğayla uyumlu yapılar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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Geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yaşanan yoğun yağışların inşaat çalışmalarında ikiüç aylık gecikmeye neden olduğunu belirten Atıcı, buna rağmen projelerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çeşme'deki tarihi okulun restorasyonunun tamamlandığını belirten Atıcı, binanın henüz eğitim öğretime açılamamasının nedenini de açıkladı.

Cumhuriyet döneminden kalma yapının giriş bölümünde öğrencilerin güvenliği açısından bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Atıcı, özellikle demir korkulukların tamamlanmasının ardından okulun ikinci eğitim döneminde dört sınıflı ilkokul olarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Datça'nın tarihi yapılarının korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kaymakam atıcı, Esen Ada’da bulunan eski Hükümet Konağı'nın restorasyon sürecine ilişkin de bilgiler verdi.

Daha önce başlatılan çalışmanın Anıtlar Kurulu kararları ve ihale dönemindeki fiyat artışları nedeniyle sonlandırıldığını belirten Atıcı, yapının mimari ve statik projeleriyle ilgili gerekli kararların tamamlandığını ifade etti.

Muğla Valiliğinin maddi desteğiyle yeni ihale sürecinin yürütüldüğünü açıklayan Atıcı, tarihi yapının yaklaşık sekiz ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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Restorasyonun ardından binanın Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki turizm meslek lisesi öğrencilerinin çalışmalarına da ev sahipliği yapması planlanıyor. Üst katın ise kaymakamlığın devlet protokolünün ağırlanması ve vatandaşlara hizmet sunulması amacıyla değerlendirilmesi öngörülüyor.

Datça'nın geleceği açısından önemli gelişmelerden birinin Körmen Gümrük Kapısı'nın açılması olduğunu belirten Kaymakam Atıcı, bu adımın ilçenin deniz ulaşımı ve turizm potansiyeli açısından önemli olduğunu söyledi.

3 yıllık süreçte ilçenin spor altyapısına yönelik yatırımları da anlatan Atıcı, kapalı spor salonuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını, Datça'ya iki halı saha ve bir tenis kortu kazandırıldığını belirtti.

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Bu yatırımların merkezi teşkilatlar, ilgili bakanlıklar ve Muğla Valiliğinin destekleriyle gerçekleştirildiğini ifade eden Atıcı, kamu yatırımlarının ilçenin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Datça'nın karayoluyla tek giriş noktasına sahip olmasının güvenlik açısından önemli bir sorumluluk getirdiğini belirten Atıcı, Balıkaşıran'daki kontrol noktasının ilçenin giriş ve çıkışlarının denetlenmesinde büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Göçmen kaçakçılığı, aranan şahıslar ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleriyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirten Atıcı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Kontrol noktasının 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesinin Datça'nın güvenliği açısından önemli katkı sağladığını söyledi.

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Datça'nın önemli tarihi ve turistik değerlerinden Knidos Antik Kenti'nde ziyaretçilerin yaşadığı otopark sorununun çözümüne yönelik de çalışma gerçekleştirildi. Akdeniz ile Ege'nin buluştuğu noktada yer alan Knidos'un her yıl yoğun ziyaretçi ağırladığını belirten Atıcı, özellikle ziyaretçilerin araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandığını ifade etti. Atıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Kurulu ve kazı başkanlığının çalışmalarıyla bölgeye güzel bir otopark kazandırıldığını açıkladı.

Datça'nın 13 mahallesiyle bir bütün olarak değerlendirildiğini belirten Kaymakam Murat Atıcı, mahallelerin fiziki altyapılarının güçlendirilmesi, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve tarımsal üretimin desteklenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Zeytin ve badem üretimi başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Atıcı, eğitimden turizme, güvenlikten altyapıya kadar tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

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Datça'nın doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve turizm potansiyeliyle özel bir ilçe olduğunu vurgulayan Atıcı, ilçeye gelen ziyaretçilerin daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Üç yıllık görev süresinde gerçekleştirilen yatırımlara katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlara, Muğla Valisi'ne ve emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Kaymakam Atıcı, sözlerini şu mesajla tamamladı: "Devleti en çok seven, en iyi işini yapandır diyoruz. Datça için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi Datça'yı görmeye bekliyoruz"