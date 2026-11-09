Muğla Büyükşehir'den '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' farkındalığı

13 ilçede ve 26 noktada vatandaşlarla bir araya gelecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 914 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara şeker ve tansiyon ölçümü yaparak diyabet hastalığına karşı önlem almaları için sağlık taraması yapacak. Parmak ucundan yapılan ölçümler sonucu olması gereken değerden yüksek ya da düşük çıkan kan şekeri sonucu olan vatandaşlar, sağlık personeli tarafından sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek hem hastalığa karşı önlem almaları sağlanacak hem de toplum genelinde farkındalık oluşturulacak.

Ücretsiz ölçümler, Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından 0914 Kasım haftasında Muğla’nın 13 ilçesinde saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ve farklı günlerde iki defa olacak şekilde yapılacak. Büyükşehir’in farkındalık etkinliği 9 Kasım itibariyle Kavaklıdere ve Köyceğiz’de eş zamanlı olarak başladı.

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İlçelerde ölçümler nerede ve hangi tarihlerde yapılacak?

Etkinlikler kapsamında Kavaklıdere’de 9 Kasım’da Menteşe Mahallesi’nde, 13 Kasım’da ise Kavaklıdere Belediyesi önünde şeker ölçüm etkinliği gerçekleştirilecek. Köyceğiz’de 9 Kasım’da Ulu Camii Öğretmen Evi (pazar yeri yakınında), 14 Kasım’da ise Köyceğiz Otogarı önünde ölçüm noktaları kurulacak. Ortaca’da 10 Kasım’da Dalyan Zabıta Noktasında, 13 Kasım’da ise Giysi Pazaryeri Zabıta Noktasında ölçümler yapılacak. Milas’ta 10 Kasım’da Hacıilyas Mahallesi Salı Pazarında, 14 Kasım’da ise İsmetpaşa Mahallesi Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelinecek. Yatağan’da 11 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde, 14 Kasım’da Yatağan Otogarında ölçüm yapılacak. Bodrum ‘da 11 Kasım’da Ortakent Mahallesi Pazar yerinde, 14 Kasım’ da Turgutreis Pazar yeri önünde şeker ölçümü yapılacak.

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Menteşe’de 11 Kasım’da Çarşamba Pazarında,14 Kasım’da ise Düğerek Mahallesinde vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü hizmeti sunulacak. Ula’da 10 Kasım’da Portakallık Mahallesi Muhtarlığı önünde, 13Kasım’da ise Ula pazar yerinde ölçümler yapılacak.

Marmaris’te 11 Kasım’da Selimiye Mahallesinde, 14 Kasım’da Camiavlu Mahallesi’nde sağlık ekibi görev yapacak. Fethiye’de 11 Kasım’da İnlice Mahallesi’nde, 14 Kasım’da ise Cumhuriyet Mahallesi’nde etkinlik gerçekleştirilecek. Datça’da 12 Kasım’da İskele Mahallesi’nde, 14 Kasım’da Yaka Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet verilecek. Dalaman’da 12 Kasım’da Giysi Pazaryeri Zabıta Noktasında, 14 Kasım’da Dalaman Sağlık Birimi Ofisi önünde vatandaşlara ücretsiz ölçüm hizmeti sunulacak. Seydikemer’de 12 Kasım’da Eşen Mahallesi’nde, 14 Kasım’da Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılacak.