Arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonrası yelkenli tekne içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. Yelkenli tekne ise Osmanağa Koyu’na getirildi.

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

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