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        MSKÜ'den havacılık eğitiminde sektör iş birliği

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversitesektör iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla havacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Çelebi Ground Handling Türkiye ve YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme şirketi ile iş birliği protokolleri imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:52 Güncelleme:
        MSKÜ'den havacılık eğitiminde sektör iş birliği

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversitesektör iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla havacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Çelebi Ground Handling Türkiye ve YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme şirketi ile iş birliği protokolleri imzaladı.

        İmza törenine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Çelebi Ground Handling Dalaman İstasyonu Müdürü Ebru Altaş ve YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme Mali İşler Direktörü Metin Batak katıldı.

        Üniversitenin Dalaman Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı kapsamında gerçekleştirilen protokollerle, öğrencilerin teorik bilgilerini sektör deneyimiyle desteklemeleri ve havacılık alanındaki uygulamaları yakından tanımaları hedefleniyor.

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        Sektör yöneticileri derslere katkı sunacak

        İş birliği kapsamında yyer hizmetleri Yönetimi ve havaalanı ve terminal yönetimi dersleri sektör yöneticilerinin katkılarıyla yürütülecek. Bu sayede öğrenciler, havacılık sektöründe görev yapan deneyimli yöneticilerden doğrudan bilgi edinerek mesleki deneyim kazanma fırsatı bulacak.

        Protokoller kapsamında ayrıca her iki firma tarafından öğrencilere düzenli staj imkânı sunulması, saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve mesleki gelişim faaliyetlerinin desteklenmesi planlanıyor.

        Havacılık sektörü kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliğinin, öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesine, sektörel deneyim kazanmalarına ve istihdam imkanlarının artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Üniversite ile sektör arasındaki etkileşimi güçlendiren protokoller, aynı zamanda eğitim süreçlerinin sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesine de imkân sunacak.

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