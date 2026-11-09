Jandarma trafik timlerinin denetiminde 172 araç trafikten men edildi

Öte yandan trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla 2 bin 237 sürücüye Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 874 sürücüye işlem uygulanırken, 37 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Denetimler kapsamında 172 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 747 araç kontrol edildi.

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