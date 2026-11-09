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        Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras'tan 10 Kasım mesajı

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras'tan 10 Kasım mesajı

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk’ü anmak; O’nun bağımsızlık tutkusunu, çağdaşlaşma idealini, akla ve bilime verdiği değeri, eşitlik ve özgürlük anlayışını özümsemek ve bu değerleri yaşamın her alanında yaşatmaktır. Bugün özgürce yaşıyor, düşüncelerimizi ifade edebiliyor ve geleceğimiz hakkında söz sahibi olabiliyorsak bunu Kurtuluş Savaşı’nda verilen büyük mücadeleye ve o mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet’e borçluyuz. Bizlere düşen en büyük sorumluluk; fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan Atatürk’ün mirasını aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliğe, eşitliğe ve özgürlüklere sahip çıkmak; çocuklarımıza ve gençlerimize aydınlık, özgür ve eşit bir gelecek bırakmak için çalışmaktır. Çünkü Cumhuriyet, hepimizin ortak emaneti ve gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Atatürk’ün gösterdiği yolda, onun ilke ve devrimlerinin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Fikirleri, eserleri ve bizlere kazandırdığı Cumhuriyet, yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve sonsuz özlemle anıyorum" dedi.

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