Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Başkan Ünlü'den 10 Kasım mesajı

        Başkan Ünlü'den 10 Kasım mesajı

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Başkan Ünlü'den 10 Kasım mesajı

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ünlü mesajında, Atatürk'ü anlamanın O'nun fikirlerini yaşatmak ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmakla mümkün olduğunu vurguladı.

        Başkan Ünlü mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı ve aydınlık geleceğimizin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz. Atatürk'ü anmak, yalnızca 10 Kasım'da onu hatırlamak değil; düşüncelerini anlamak, mücadelesini kavramak ve bizlere bıraktığı değerleri hayatın her alanında yaşatmaktır. Çünkü Atatürk bir milletin geleceğini değiştiren büyük bir lider olmasının yanında aynı zamanda aklın, bilimin, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın ışığında geleceğe yürüyen bir ülkenin yolunu aydınlatan ölümsüz bir fikir önderidir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, O'nun ‘en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, kazanımlarını ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmenin yolu; çalışmaktan, üretmekten ve her şartta Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmaktan geçmektedir. Bizler de Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda; demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve eşitliğe bağlı kalarak ülkemiz ve kentimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Marmaris'i daha çağdaş, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir kent haline getirme mücadelemizde en büyük rehberimiz, Atatürk'ün ilke ve devrimleri olmaya devam edecektir. Aradan geçen yıllar, ona duyduğumuz özlemi azaltmadığı gibi, fikirlerinin ve mücadelesinin değerini daha da büyütüyor. Biliyoruz ki Atatürk'ü yaşatmak, onun açtığı yolda kararlılıkla yürümek ve emanetine sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyorum. Fikirleri yolumuzu aydınlatmaya, Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Marmaris'te yeni yıl coşkusu 17 Aralık'ta başlıyor
        Marmaris'te yeni yıl coşkusu 17 Aralık'ta başlıyor
        MSKÜ'den havacılık eğitiminde sektör iş birliği
        MSKÜ'den havacılık eğitiminde sektör iş birliği
        MSKÜ Rektörü Kaçar'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
        MSKÜ Rektörü Kaçar'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
        Arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
        Arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
        Kaymakam Atıcı, Datça'daki üç yılını değerlendirdi
        Kaymakam Atıcı, Datça'daki üç yılını değerlendirdi
        Muğla Büyükşehir'den '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' farkındalığı
        Muğla Büyükşehir'den '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' farkındalığı