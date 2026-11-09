Atatürk sevgisini el emekleriyle yaşattılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak ve 10 Kasım’ın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllüler el emeğiyle hazırladıkları çalışmalarla Atatürk’e duydukları saygı ve sevgiyi ifade etti.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyede, gönüllüler bir araya gelerek mini Atatürk büstlerini boyadı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla gönüllüler tarafından Mini Atatürk Büstü Boyama Atölyesi düzenlendi.

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