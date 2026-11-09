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        Başkan Mandalinci'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Başkan Mandalinci'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Başkan Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bir insanın ardından geçen yıllar çoğaldıkça hatıralar uzaklaşır. Mustafa Kemal Atatürk söz konusu olduğunda ise zaman başka türlü işler. Aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Bugün hala onun kurduğu Cumhuriyet’in imkanlarıyla düşünüyor, konuşuyor, üretiyor ve yarınlarımızı tasarlıyoruz. Bir milletin geleceğindeğiştirmek büyük bir başarıdır. O millete kendi geleceğini değiştirebileceği bir düzen bırakmak ise tarihin akışını değiştirmektir. Atatürk’ün büyüklüğünü tam da burada görüyorum. Atatürk; kendisinden sonra gelecek insanların kendi akıllarına, kendi iradelerine ve kendi güçlerine güvenebilecekleri bir ülkenin temellerini attı. Cumhuriyet’in bize verdiği en kıymetli haklardan biri, yaşadığımız dünyayı değiştirebilme cesaretidir. Yanlışa itiraz edebilmek, doğruyu aramak, daha iyisini istemek ve gerektiğinde alışılmış olanı değiştirebilmek. Atatürk’ün düşüncesindeki ilerleme fikri, hayatın tam da burada başladığını anlatır. Ben bir kentin yönetiminde sorumluluk taşıyan genç bir Cumhuriyet yurttaşı olarak, Atatürk’ün mirasına her şeyden önce bu gözle bakıyorum. Bir çocuğun yaşadığı mahalle yüzünden hayallerinden vazgeçmediği, bir kadının kendi yaşamına ilişkin kararları özgürce alabildiği, bir gencin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda hissetmediği bir memleket için çalışmak bu mirasa karşı sorumluluğumuzdur. Bodrum’un sokaklarında, meydanlarında, kıyılarında özgürce sürdürdüğümüz hayatın arkasında büyük bir tarihi mücadele var. O mücadeleyi anlamak, bugün verdiğimiz küçük ya da büyük her kararın gelecekte bir insanın hayatına nasıl dokunacağını düşünmeyi gerektirir. Ulu Önder bize tamamlanmış bir gelecek bırakmadı. Geleceği kurabilecek bir millet bıraktı. İşte bu yüzden 10 Kasım’da hissettiğimiz özlemin yanında, omuzlarımızda büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Her kuşak Cumhuriyet’e kendi emeğini, kendi aklını, kendi vicdanını katmakla yükümlüdür. Bizim kuşağımızın da bu ülkeye karşı vereceği bir cevap var. 10 Kasım’da saat dokuzu beş geçe hayat bir anlığına duracak. Ardından sokaklarda yeniden adımlar duyulacak, okulların kapıları açılacak, iş yerlerinde hayat başlayacak, çocuklar geleceğe ilişkin hayaller kurmaya devam edecek. Atatürk’ün bize bıraktığı hayat da tam olarak budur. Kendisinden sonra da yürümeye devam edebilen bir ülke. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. yılında derin bir saygı, minnet ve özlemle anıyorum"

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