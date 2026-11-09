Bodrum'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi

Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümü kapsamında koreografi hazırladı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saati simgeleyen dev bir saat figürü oluşturdu. Adım adım yürüyerek 09.05'te saat figürü içerisinde konumlanan okul öğrencilerinin bu anları dron ile havadan görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

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