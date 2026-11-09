Bodrum'da öğrencilerden Atatürk'e 88. yıl vefası

Dronla görüntülenen çalışma, Atatürk'ün kendi sesinin de yer aldığı video kaydıyla birleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Konacık Mahallesi'ndeki Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

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