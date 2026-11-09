Bodrum'da öğrencilerden Atatürk anması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaokul öğrencileri, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05 figürünü okul bahçesinde oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde Bodrum’da düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, anlamlı bir koreografi hazırladı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'i simgelemek üzere okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, adım adım yürüyerek dev bir saat figürü oluşturan öğrenciler, saat 09.05’te bu figür içerisinde konumlandı.

Öğrencilerin hazırladığı bu anlamlı çalışma, drone ile havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.