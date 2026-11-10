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        Datça'da yüzücüler Atatürk için denizde saygı duruşunda bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Open Water Swimming ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde denizde saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Datça'da yüzücüler Atatürk için denizde saygı duruşunda bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Open Water Swimming ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde denizde saygı duruşunda bulundu.

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kumluk Plajı'nda bir araya gelen açık deniz yüzücüleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla denize girdi. Saat 09.05'i gösterdiğinde denizde bir araya gelen ekip üyeleri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ü anmak için gerçekleştirilen etkinlikte yüzücüler, denizde açtıkları bayraklarla anlamlı görüntüler oluşturdu. Datça Open Water Swimming ekibi, etkinlikle Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

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