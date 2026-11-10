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        MUSKİ Bodrum'da 8 mahallenin 21kiometrelik su isale hattını yeniliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'da içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kayıplarını önlemek amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        MUSKİ Bodrum'da 8 mahallenin 21kiometrelik su isale hattını yeniliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'da içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kayıplarını önlemek amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

        Bodrum'un içme suyu ana dağıtım sisteminde yaşanan arızaları azaltmak amacıyla Güney İsale Hatları'nın yenilenmesinin ardından Kuzey Ring Hattı'nda da çalışmalara başlandı. 15 Ekim 2026 tarihinde inşaat yasaklarının sona ermesiyle birlikte çalışmalarına hız veren MUSKİ ekipleri, Torba, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Geriş, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerini kapsayan toplam 21 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Çalışmalar Gümüşlük Mahallesi'nde başlatıldı.

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        MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önem verdiği altyapı yatırımları kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan eski CTP boruların daha uzun ömürlü ve dayanıklı düktil borularla değiştirildiği ifade edildi.

        Bodrum'da uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten MUSKİ yetkilileri, çalışmalarla arızaların ve su kayıplarının en aza indirilerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

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