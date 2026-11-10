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        Üç ülkeden gençler Muğla'da Atatürk'ü andı

        Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında İspanya, Litvanya ve Polonya'dan Muğla'ya gelen öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Üç ülkeden gençler Muğla'da Atatürk'ü andı

        Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında İspanya, Litvanya ve Polonya’dan Muğla’ya gelen öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin proje yürütücü ortakları arasında yer aldığı Erasmus+ Gençlik Projesi ‘Sosyal medyada olumlu bağlar kurun’ kapsamında Muğla’da bulunan İspanya, Litvanya ve Polonya’dan öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anma töreninde yer aldı.

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        Farklı ülkelerden gençler ortak anma duygusunda buluştu

        İspanya, Litvanya ve Polonya’dan gelen gençlerin 10 Kasım anma törenine katılması, uluslararası gençlik hareketliliğinin kültürel paylaşım ve karşılıklı anlayış açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyduğu açıklandı.

        Erasmus+ Projesiyle kültürlerarası etkileşim

        "Connect Positively on Social Media" (Sosyal Medyada Olumlu Bağlantı Kur) adlı Erasmus+ Gençlik Projesi, dijital dünyada bilinçli iletişim ve olumlu sosyal medya kullanımını teşvik ederken farklı ülkelerden gençleri ortak bir öğrenme ve deneyim ortamında buluşturuyor. Proje kapsamında Muğla’da bir araya gelen İspanyol, Litvanyalı ve Polonyalı öğrencilerin 10 Kasım törenine katılması, gençlerin yalnızca dijital dünyada değil, tarihî ve kültürel değerler konusunda da birbirlerini tanımalarına katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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