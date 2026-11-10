Marmaris'te Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde tüm ülkede olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı. İlçe protokolü ve yüzlerce vatandaşın katıldığı törende, saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Marmaris’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Meydanda bir araya gelen Marmarisliler, öğrenciler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. yılında andı. Törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya kaymakamlık çelengini, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz garnizon çelengini, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise belediye çelengini Atatürk Anıtı’na sundu. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte meydanda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Aksaz Garnizon Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

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Törene Kaymakam Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, askeri erkân, kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Muharip Gaziler Derneği, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, okullar ve yüzlerce vatandaş da törende yer aldı.

Armutalan’da 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' oratoryosu

Atatürk Meydanı’ndaki törenin ardından saat 10.00’da Armutalan Kültür Merkezi’nde anma programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak şekilde hazırlanan program; günün anlam ve önemini belirten konuşma, ödül töreni ve 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryonun ardından kapanış olarak planlandı. Marmaris’te anma etkinlikleri akşam saatlerinde Kültür ve Sanat Evi’nde devam edecek. Saat 18.30’da 'Atatürk’ün Son Yolculuğu' adlı fotoğraf sergisi, saat 19.00’da ise 'Atatürk’ü Anlamak' adlı tiyatro ve müzik gösterisi gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de düzenlenecek "Atatürk’ün Sevdiği Yemekler" sunumuyla günün programı sürecek.