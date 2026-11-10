Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te Atatürk, öğrencilerin sahnelediği oratoryoyla anıldı

        Marmaris'te Atatürk, öğrencilerin sahnelediği oratoryoyla anıldı

        Marmaris'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahnelediği 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryoda Atatürk'ün mücadelesi, fikirleri ve Cumhuriyet mirası anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Marmaris'te Atatürk, öğrencilerin sahnelediği oratoryoyla anıldı

        Marmaris’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahnelediği 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryoda Atatürk’ün mücadelesi, fikirleri ve Cumhuriyet mirası anlatıldı.

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Marmaris’te düzenlenen programla anıldı. Armutalan Kültür Merkezi’ndeki programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Çağdaş Bilim Koleji koordinasyonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Nurullah Kaya tarafından takdim edildi. Öğrenciler daha sonra 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryoyu sahneledi. Atatürk’ün fikirlerinin, bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyetimize bıraktığı mirasın işlendiği gösteri, duygusal anlar yaşatırken, salonda izlemeye gelenlerden büyük beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Fethiye Belediyesinden kamu personeline işaret dili eğitimi
        Fethiye Belediyesinden kamu personeline işaret dili eğitimi
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Muğla'da anıldı
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Muğla'da anıldı
        CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç adaylığını açıkladı
        CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç adaylığını açıkladı
        Muğla'da Atatürk saygıyla anıldı
        Muğla'da Atatürk saygıyla anıldı
        Marmaris'te Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
        Marmaris'te Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
        Bodrum FK gurbette coştu
        Bodrum FK gurbette coştu