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        Muğla Büyükşehir sera atıklarını üretime kazandıracak

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimden kaynaklanan plastik atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandıracak, atığını teslim eden üreticilere ise tarımsal ürün desteği sağlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir sera atıklarını üretime kazandıracak

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimden kaynaklanan plastik atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandıracak, atığını teslim eden üreticilere ise tarımsal ürün desteği sağlayacak.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretim sonucunda ortaya çıkan plastik atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve üreticilere destek sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

        Proje kapsamında sera naylonları, damla sulama boruları ve benzeri plastik atıkların toplanması planlanıyor. İlk uygulama kapsamında toplama işlemleri 16 Kasım’da Fethiye Karaçulha Toptancı Hali’nde gerçekleştirilecek.

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        Atığını getiren üreticiye ürün desteği

        Karaçulha Toptancı Hali’ne tarımsal plastik atıklarını teslim eden üreticilere çeşitli tarımsal ürün destekleri sağlanacak. Uygulama kapsamında 250 kilogram tarımsal plastik atık getiren üreticiler ürün desteğinden yararlanabilecek.

        Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin, atık teslimi sırasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

        Plastik atıkların yeniden üretime kazandırılması için çalışmalar sürüyor

        Projenin ikinci aşamasında, toplanan tarımsal plastik atıkların işlenerek yeniden hammaddeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda plastik atıkların geri dönüşüm süreçleri, yeniden üretimde kullanılma imkânları ve uygulanabilecek yöntemlere ilişkin araştırma ve çalışmalar devam ediyor.

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        Başkan Aras: "Atığı yük değil, yeniden üretimin bir parçası olarak görüyoruz"

        Tarımsal üretimde ortaya çıkan atıkların doğru şekilde değerlendirilmesinin hem çevre hem de üretici açısından önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

        "Muğla güçlü bir tarım kenti. Üretim ne kadar kıymetliyse, üretim sonrasında ortaya çıkan atığın nasıl değerlendirildiği de o kadar önemli. Biz bu atıkları çevre için bir sorun olarak bırakmak yerine yeniden üretimin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Üreticimiz atığını teslim edecek, karşılığında destek alacak; ilerleyen süreçte de bu atıkların yine Muğla’da işlenerek tarıma geri dönmesini sağlayacağız. Böylece hem toprağımızı ve doğamızı koruyacağız hem de üreticimizin yükünü bir nebze hafifleteceğiz. COP31 sürecinde de sıkça vurguladığımız gibi, iklimle mücadele yalnızca büyük hedeflerle değil, kentte kurduğumuz bu tür somut döngülerle anlam kazanıyor. Muğla’nın kaynağını Muğla’da tutan, üreticisini destekleyen ve geleceği gözeten bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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